«Каролина» предложила Никишина за голкипера «Виннипега» Хеллебайка — Серавалли

Инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что «Каролина Харрикейнз» сделала предложение «Виннипег Джетс» по возможному обмену голкипера Коннора Хеллебайка. «Ураганы» предложили российского защитника Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта.

Отметим, что ранее Даррен Дрегер рассказал о большом интересе команд лиги к Александру Никишину, у которого контракт с «Каролиной» истекает 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне в активе Никишина 33 (11+22) очка в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 17 играх.

Срок действующего контракта Хеллебайка кэпхитом в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.