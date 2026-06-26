В «Коламбусе» оценили переход форварда Валерия Ничушкина

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о переходе российского форварда Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш».

«Валерий — крупный, сильный нападающий, который отлично катается, умеет забивать голы, выигрывает борьбу за шайбу и не боится играть жёстко. Он опытный хоккеист, одинаково хорошо играющий как в атаке, так и в обороне, и мы очень рады приветствовать его в семье «Блю Джекетс», — приводит слова Уодделла сайт «Коламбуса».

В сезоне-2025/2026 Ничушкин сыграл 72 матча, в которых набрал 49 (17+32) очков. В плей-офф на его счету 12 встреч и 4 (2+2) очка.