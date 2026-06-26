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Спенсер Карбери заявил, что роль Овечкина в «Вашингтоне» может измениться

Спенсер Карбери заявил, что роль Овечкина в «Вашингтоне» может измениться
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил, что роль Александра Овечкина в клубе может измениться, при условии, что форвард продлит контракт с командой.

«Больше всего Ови хочет побеждать. Иногда мы забываем об этом из-за голов и индивидуальных наград, а ему уже 40 лет. Он искренне хочет побеждать.

Поэтому, когда мы усиливаем линию нападения и вдруг у нас появляется ещё два игрока, забивающих по 30 голов, это значит, что Ови будет играть на минуту или две меньше в формате «пять на пять». Если из-за этого мы станем сильнее как команда, он поднимет руку и скажет: «Да, мне это нравится», потому что он хочет побеждать. То же самое и с игрой в большинстве.

Думаю, именно в этом направлении мы будем работать над улучшением нашей атакующей линии, опираясь на нашу глубину состава. Можем ли мы сократить игровое время Ови на две минуты за матч, чтобы он был гораздо эффективнее и продуктивнее? Вместо того чтобы играть по 19 минут, он будет играть по 17, но эти 17 минут он будет проводить с большей пользой. Так что мы делаем выбор в пользу качества, а не количества», — цитирует Карбери RMNB.

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