В «Баффало» высказались о переходе форварда Алекса Така в «Вашингтон»

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход нападающего Алекса Така в «Вашингтон Кэпиталз».

«У нас есть хороший план по замене Алекса Така, и мы рассмотрим все возможные варианты – как на рынке свободных агентов, так и через обмены.

Но у нас также есть немало игроков, которые остаются в команде и готовы получить больше игрового времени, больше ответственности, больше возможностей в атаке и так далее. Поэтому я считаю, что мы находимся в очень хорошем положении», — приводит слова Кекяляйнена сайт НХЛ.

За карьеру Так забил 200 голов, а также отдал 248 результативных передач, набрав 448 очков в 615 матчах в НХЛ.