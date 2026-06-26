«Вариант с Дальним Востоком не советую рассматривать». Давыдов — о Кузнецове

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о возможном будущем нападающего Евгения Кузнецова.

— Какой клуб порекомендуете Кузнецову?

— Честно вам скажу, Кузнецову нужно найти большой клуб. А вот вариант с Дальним Востоком не советую рассматривать. Ветерану, который играет в такой тонкий хоккей, справиться с перелётами будет очень непросто. Если были проблемы со стабильностью в Уфе, то в условном Хабаровске они точно никуда не исчезнут.

На мой взгляд, несколько больших клубов Евгению подойдут. Посмотрите, какой оригинальный состав подбирается в «Спартаке», у наших красно-белых соседей нестандартные форварды всегда были в цене. Много мастеров и в Казани с Омском, там тоже можно подобрать интересные связки.

Я уже говорил, что в КХЛ до сих пор на первых ролях Радулов и Шипачёв. Поэтому Кузнецов, если будет заряжен, достойные варианты обязательно найдёт, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.