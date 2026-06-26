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«Сент-Луис» пытался оформить переход Робертсона, форвард «Далласа» отказался

«Сент-Луис» пытался оформить переход Робертсона, форвард «Далласа» отказался
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Журналист Джефф Марек на своей странице в социальной сети Х сообщил, что «Сент-Луис Блюз» пытался оформить переход нападающего Джейсона Робертсона, однако игрок «Даллас Старз» отказался от перехода.

«Источники сообщают, что «Сент-Луис Блюз» предложил «Даллас Старз» пакет, включающий несколько выборов первого раунда за Джейсона Робертсона, но игрок не был заинтересован в переходе», — написал Марек.

Отметим, что ранее источники сообщали, что Джейсон Робертсон отказался от $ 15 млн в год по контракту с «Сиэтл Кракен».

Робертсон находится в статусе ограниченно свободного агента. 30 июня у него истекает контракт с кэпхитом $ 7,75 млн, подписанный в 2022 году. В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.

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