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Виктор Козлов оценил победу «Каролины» в Кубке Стэнли с россиянами в составе

Виктор Козлов оценил победу «Каролины» в Кубке Стэнли с россиянами в составе
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли в серии с «Вегас Голден Найтс» (4-2).

— Вы хоть немного следите за НХЛ?
— А как же? Конечно! Я смотрел все матчи плей‑офф Кубка Стэнли. Было много интересного. Очень важно, какие исполнители у тебя в команде. Идей может быть много, но вопрос в том, кто их сможет воплотить.

— Как вам финал Кубка Стэнли?
— Игроки «Каролины» — молодцы, заслуженно взяли трофей. Я рад за главного тренера Рода Бриндамора, как он к этому шёл, через что они проходили из года в год. Проигрывали «Флориде» в плей‑офф постоянно, на них уже никто не ставил. И такой стиль у них агрессивный. И никто не верил, что они смогут сыграть весь плей‑офф в таком стиле. Но они молодцы.

Я рад за наших русских ребят. Андрей Свечников, Пётр Кочетков, Александр Никишин здорово проявили себя, были лидерами. Не просто находились в коллективе, но все трое были очень важной частью команды, — цитирует Козлова «Матч ТВ».

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