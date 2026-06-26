«Очень умный тренер и отлично разбирается в деталях». Зак Хайман — о Бэбкоке

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером канадского клуба.

«Он требовательный тренер, но у него честный подход. Каждый раз, выходя на лёд, ты знаешь свою роль и то, что тебе нужно делать, чтобы помочь команде добиться успеха. Никаких полутонов – всё предельно ясно. Ты несёшь ответственность за свои действия. Если что-то упустишь, то видео будет показано на следующий день.

В общем, всё ясно – он очень умный тренер и отлично разбирается в деталях. С ним наша команда всегда будет самой подготовленной к любой игре», – цитирует Хаймана сайт НХЛ.

Ранее капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о жёстком стиле управления командой у главного тренера Майка Бэбкока.