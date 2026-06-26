Трёхкратный олимпийский чемпион: пока Овечкин делает «Вашингтону» кассу, денег хватит

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что Александр Овечкин продолжит выступать за «Вашингтон Кэпиталз» в следующем сезоне.

— Не верю, что этим летом наш Овечкин завершит карьеру. Также сильно сомневаюсь, что «Вашингтону» ради Александра может не хватить денег. Всем нам прекрасно известна НХЛ. Там люди умеют считать. Поэтому, пока Овечкин делает «Вашингтону» и НХЛ кассу, денег точно хватит.

— Но ходит слух, что пути «Вашингтона» и его капитана всё-таки могут разойтись.

— Моё мнение – этим только подогревают тему. Это же Северная Америка, там даже в наши времена было всё в порядке с рекламой.

Все же видели, как эти ребята много месяцев подавали тему гонки Овечкина за Гретцки. Это за Вадика Шипачёва было немного обидно – его 1000 очков в КХЛ не получили должного внимания. А вот за Овечкиным слежка была ежедневой. Вот и сейчас они будут делать конфетку из возвращения капитана. Это самый вероятный вариант, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.