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Каменский об отстранении РФ: все лучшие и исторические матчи были с участием нашей сборной

Каменский об отстранении РФ: все лучшие и исторические матчи были с участием нашей сборной
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что все лучшие турниры в истории хоккея произошли с участием российской сборной.

«Над возвращением надо работать, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Надо начать с юношеского хоккея, затем – взрослый.

Адвокаты и люди, знающие хоккей, имеющие вес в этом виде спорта, вместе должны приложить усилия, чтобы нам разрешили играть. Все должны понимать, что хоккейные соревнования без России неполноценны. Они теряют деньги, популярность. Все лучшие и исторические матчи были с участием нашей сборной», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Ранее Вячеслав Быков высказался о продолжительном отстранении команды России от международных турниров.

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