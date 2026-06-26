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«Когда он примет решение, мы будем рядом». Карбери — о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

«Когда он примет решение, мы будем рядом». Карбери — о будущем Овечкина в «Вашингтоне»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал возможное будущее российского форварда Александра Овечкина.

«Он сейчас в отпуске с семьёй и немного тренируется. Но на данный момент он ещё не принял решения. Он просто проводит время с семьёй и пытается принять наилучшее для себя решение. И когда он примет решение, мы будем рядом. Но никаких сроков нет», — цитирует Карбери RMNB.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.

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