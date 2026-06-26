Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»

Защитник Илья Карпухин заключил контракт с «Автомобилистом»
Комментарии

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ильёй Карпухиным. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8». Всего в его активе 123 (38+85) очка в 504 матчах КХЛ; показатель полезности «+37».

По ходу своей карьеры Илья Карпухин вызывался в юниорскую и молодёжную сборные России, а также выступал за сборную «Россия 25».

Материалы по теме
Официально
«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android