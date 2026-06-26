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«Адмирал» подписал соглашение с нападающим Максимом Мухаметовым

«Адмирал» подписал соглашение с нападающим Максимом Мухаметовым
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«Адмирал» заключил двусторонний контракт на один сезон с казахстанским нападающим Максимом Мухаметовым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Воспитанник усть-каменогорского хоккея дебютировал в КХЛ в составе «Металлурга» в сезоне-2023/2024, который стал чемпионским для «сталеваров». В следующее межсезонье Мухаметов перешёл в «Барыс», где провёл два последующих сезона. Всего в КХЛ сыграл 70 матчей и заработал 10 очков (8+2). Мухаметов неоднократно вызывался в сборную Казахстана, в том числе для участия в чемпионатах мира.

Напомним, 24 июня 2026 «Барыс» прекратил сотрудничество с Максимом Мухаметовым.

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