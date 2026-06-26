Генменеджер «Торонто» Чайка заявил, что Морган Райлли, вероятно, не будет обменян

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка предполагает, что защитник Морган Райлли останется в команде.

«Я не думаю, что Райлли перейдёт в другой клуб, учитывая сложившуюся ситуацию, но мы продолжаем обсуждать этот вопрос.

У нас прекрасные отношения. У нас были отличные переговоры. Ему нравится быть игроком «Торонто Мэйпл Лифс», и мы, безусловно, считаем его великолепным хоккеистом», — приводит слова Чайки The Score.

В прошлом сезоне Райлли забил 11 голов и набрал 36 очков в 78 играх. Райлли выступает за «Торонто» с 2013 года. «Торонто» выбрал Райлли под пятым номером на драфте 2012 года.