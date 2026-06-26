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Владелец «Миннесоты» рассказал, на какой срок клуб хочет продлить контракт с К. Хьюзом

Владелец «Миннесоты» рассказал, на какой срок клуб хочет продлить контракт с К. Хьюзом
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд рассказал о желании команды продлить контракт с защитником Куинном Хьюзом. Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом $ 7,85 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Прежде всего, Куинн Хьюз – выдающийся игрок и выдающийся человек. В прошлом сезоне нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить его.

Мы собираемся продлить с ним контракт. Вопрос в том, на какой срок. Мы хотели бы заключить максимально долгое соглашение. Он, вероятно, захочет, чтобы срок был немного короче – может быть, на три года. Надеюсь, в итоге мы договоримся на пять лет. Я не знаю. Причина, по которой я могу открыто говорить об этом, заключается в том, что я не веду переговоры», – приводит слова Лейпольда сайт НХЛ.

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