Экс-директор «Трактора»: лучше бы обменяли Кравцова, а не Глотова

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о возможном обмене нападающего Василия Глотова. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист может перейти в СКА.

«Глотова зря меняют. Это будет потеря для нападения «Трактора». Потом будут плакать, что в команде забивать некому. Он очень хороший игрок и сильно бы помог «Трактору». Он не возрастной и в то же время уже понял, как надо играть в КХЛ.

Я считаю, что лучше бы Кравцова обменяли. Не думаю, что он станет лидером, который будет тащить команду. Если ему будут подносить снаряды, забьёт, а сам рвать и метать не станет. То, что Кравцов результативно играл в последние сезоны, это заслуга Бенуа Гру. При нём он играл больше всех, в большинстве и меньшинстве, а тот же Глотов сидел на лавке», — цитирует Баландина «РБ Спорт».