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«Коллектив ещё больше сплотился». Степан Горбунов — об уходе Гру из «Трактора»

«Коллектив ещё больше сплотился». Степан Горбунов — об уходе Гру из «Трактора»
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Нападающий «Трактора» Степан Горбунов рассказал об атмосфере в челябинском клубе после ухода главного тренера Бенуа Гру.

«Уход Бенуа [Гру] для команды тоже стал неожиданным. Он написал сообщение в чат, со всеми попрощался и пожелал удачи. Ребята отреагировали спокойно, с пониманием – впереди нас ждали матчи и не было времени расстраиваться. Коллектив ещё больше сплотился, все знали, что просто в этом сезоне нам не будет.

Для меня стало большим опытом то, что удалось поработать и с североамериканцами, и с российскими тренерами. Тренировочный процесс у них отличается, подход к тренировкам – это первое, на что стоит обратить внимание. При Рафаэле Рише не сыграл ни матча: была небольшая травма, а потом уехал в сборную. Поиграл при Бене и при Евгении Геннадьевиче Корешкове, и было видно, как они по-разному воспринимают построение игры, работу с командой, формирование микроклимата в раздевалке. Я почерпнул это для себя, понял, как работают разные тренерские школы, – думаю, это поможет в дальнейшем», — цитирует Горбунова сайт КХЛ.

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