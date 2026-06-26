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Виктор Козлов высказался об итогах сезона для «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов высказался об итогах сезона для «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги сезона для уфимского клуба. Во втором раунде плей-офф «Салават» проиграл «Локомотиву» (0-4).

— Какие эмоции остались у вас от прошлого сезона?
— Для меня и для тренерского штаба, для всей организации был непростой год. Вспомните, что мы начинали сезон с того, что у нас были бреши в бюджете. Мы продали одного из лидеров — Хмелевски. Это дало нам кислорода, появилась возможность подписать Шелдона Ремпала. Потом подписали свободных агентов — это Александр Хохлачёв, Владимир Бутузов, пришёл Женя Кулик. Вот так, кусочек за кусочком, мы собирали пазл. Евгений Кузнецов в конце сезона тоже усилил нашу команду.

Было интересно, непросто. Но очень важно, что все были одним целым, несмотря на трудности поначалу. И прохождение «Автомобилиста» в первом раунде — это была красивая история. Приятно видеть, как молодые ребята выходят на новый уровень, становятся лидерами. Это был плодотворный, насыщенный, очень интересный сезон, — цитирует Козлова «Матч ТВ».

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