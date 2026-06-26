Рыбин: история с возможным обменом Никишина из «Каролины» упирается в финансы

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал о причинах возможного обмена российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.

«Как можно оценивать сезон Никишина? Человек Кубок Стэнли выиграл! Что касается его обмена, то у «Каролины» следующий выбор: либо давать Александру большой контракт, либо менять его. Что выберет клуб, мы скоро увидим. Очевидно, что вся эта история упирается в финансы, а не в игру Никишина», – приводит слова Рыбина «Сила спорта».

В прошедшем сезоне в активе Никишина 33 (11+22) очка в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 17 играх.