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Рыбин: история с возможным обменом Никишина из «Каролины» упирается в финансы

Рыбин: история с возможным обменом Никишина из «Каролины» упирается в финансы
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал о причинах возможного обмена российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.

«Как можно оценивать сезон Никишина? Человек Кубок Стэнли выиграл! Что касается его обмена, то у «Каролины» следующий выбор: либо давать Александру большой контракт, либо менять его. Что выберет клуб, мы скоро увидим. Очевидно, что вся эта история упирается в финансы, а не в игру Никишина», – приводит слова Рыбина «Сила спорта».

В прошедшем сезоне в активе Никишина 33 (11+22) очка в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 17 играх.

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