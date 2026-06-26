Джефф Хоффманн — о покупке «Питтсбурга» его семьёй: для нас это не просто вложение денег

Новый глава «Питтсбург Пингвинз» Джефф Хоффманн высказался о покупке клуба группой Hoffmann Family, основанной его отцом Дэвидом. Сумма сделки, утверждённой советом управляющих НХЛ, составила $ 1,75 млрд. Ранее клубом владела компания Fenway Sports Group, заплатившая за «Пингвинз» $ 900 млн в 2021 году.

«Мы очень рады быть здесь. «Пингвинз» – легендарная франшиза лиги во многих отношениях. Для нас это не просто вложение денег. Это прежде всего обязательство перед городом, перед организацией. «Пингвинз» всегда будут в Питтсбурге, пока Хоффманны являются частью клуба. А мы планируем быть здесь на протяжении жизни многих поколений.

Мы находимся в выгодном положении, чтобы продолжить развитие организации и сделать нужные инвестиции для того, чтобы клуб оставался конкурентоспособным, а болельщики получили новые возможности. Могу сказать, что мы общались с Марио Лемье (он остаётся миноритарным акционером клуба. – Прим. «Чемпионата»). Это замечательный человек. Я очень надеюсь, что он будет вовлечён в наш проект в любой форме, которая ему подойдёт. Мы бы очень хотели, чтобы он участвовал в жизни клуба. Мы знаем, что он значит для франшизы, для города, для НХЛ. Мы готовы к совместной работе с ним», – приводит слова Хоффманна сайт «Питтсбурга».