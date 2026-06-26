«Нью-Джерси» выменял Чисхольма у «Вашингтона» и Ломбарди у «Детройта»

«Нью-Джерси Дэвилз» выменял защитника Деклана Чисхольма у «Вашингтон Кэпиталз» и нападающего Амадеуса Ломбарди у «Детройт Ред Уингз», отдав за каждого по драфт-пику четвёртого раунда. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

В минувшем сезоне 26-летний Чисхольм провёл 26 матчей за «Кэпиталз» и набрал 7 (1+6) очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 13.44. У него остался один год по контракту с кэпхитом $ 1,6 млн.

На счету 23-летнего Ломбарди 47 игр в прошедшем регулярном чемпионате АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и 42 (16+26) очка. В семи матчах в плей-офф он набрал 3 (0+3) очка. У канадца истекает срок действия контракта новичка, он может стать ограниченно свободным агентом.