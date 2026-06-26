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ХК ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

ХК ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
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Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью почётного президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Борисовича Иванова. Он был болельщиком армейского клуба.

«Наша армейская семья понесла большую потерю. На 74-м году жизни ушёл из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, поддерживая армейский клуб во всех видах спорта. Несмотря на большую занятость государственными делами, он находил время на развитие и популяризацию спорта в нашей стране.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — говорится в заявлении команды.

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