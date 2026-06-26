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Защитник Юрий Козловский завершил игровую карьеру в 31 год

Защитник Юрий Козловский завершил игровую карьеру в 31 год
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31-летний защитник Юрий Козловский завершает игровую карьеру, сообщает пресс-служба «Динамо» Санкт-Петербург. Игрок выступал за клуб в минувшем сезоне ВХЛ.

«201 матч в МХЛ, более 100 в КХЛ и почти 400 в ВХЛ – таким был путь защитника в профессиональном хоккее. Он защищал родные красно-белые цвета и вместе со спартаковской молодёжкой поднимал Кубок Харламова над головой, дважды завоевывал серебряные медали в Петербурге – в составе «СКА-1946» и «СКА-Невы», играл на Дальнем Востоке, в Тольятти, в Пензе и в Набережных Челнах. В свой заключительный сезон в качестве игрока Юра вернулся в город на Неве и провёл его в составе динамовцев.

Позади 15 сезонов в профессиональном хоккее… Уверены, впереди не менее интересный и яркий этап в жизни и карьере. Благодарим за игру и желаем удачи и успехов на новом пути!" — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

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