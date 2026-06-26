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Генменеджер «Коламбуса» высказался об интересе к Кириллу Марченко

Генменеджер «Коламбуса» высказался об интересе к Кириллу Марченко
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Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл ответил на вопрос об интересе к российскому нападающему «жакетов» Кириллу Марченко.

«Мне поступали звонки — сам я по поводу Марчи никому не звонил. Предложения были, а моя работа как генерального менеджера — выслушивать их, правда, те, что нам поступали, даже близко не соответствуют той ценности, которую он представляет для нашего клуба. Он для нас очень важный игрок, к тому же — наш лучший снайпер за последние несколько лет. Если появляется шанс усилить команду, мы обязаны его рассмотреть. Но в его случае, думаю, всё будет хорошо. Кому-то было бы трудно предложить что-то лучше, чем то, что он собой представляет», — приводит слова Уодделла журналист Марко д'Амико в социальной сети Х.

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