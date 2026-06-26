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«Айлендерс» подписали контракт с защитником Тони Деанджело на два года

«Айлендерс» подписали контракт с защитником Тони Деанджело на два года
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«Нью-Йорк Айлендерс» подписал двухлетний контракт с американским защитником Тони Деанджело. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провёл 76 матчей за «Айлендерс», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при полезности "-5". Тони выступает за «островитян» с 2025 года. Ранее защитник играл в НХЛ за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз» и «Филадельфию Флайерз». Также на счету Деанджело 34 игры за СКА в сезона-2024/2025, шесть голов и 26 результативных передач.

Защитник был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 19-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

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