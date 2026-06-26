Черкас: в НХЛ из Демидова получится полноценная звезда хоккея. У него хорошее будущее

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас назвал главные качества российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Внимательно следил за его развитием ещё со времён «СКА-1946». Потом он перепрыгнул в высшую лигу и вписался в главную команду СКА. Это техничный хоккеист с хорошим катанием, главное — очень креативный. Демидова отличает от любого другого игрока то, что он не жадный. Иван способен забить сам, но он всегда может выдать великолепный пас на гол партнёров. Он способен обыгрывать защитников один в один. Это качества, которые позволили ему прыгнуть из молодёжной лиги сразу в Континентальную хоккейную лигу. Владение коньками, игровое мышление, великолепная работа руками, он создаёт креатив на льду.

Когда он играл в СКА, то уже был маленькой звёздочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования, будет ответственно относиться к работе. Периодически наблюдал за ним в НХЛ. В плей-офф и регулярном чемпионате он играл неплохо. У него хорошее будущее», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».