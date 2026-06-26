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Суббэн — о межсезонье в НХЛ: игроки всё чаще думают о себе, и это здорово

Суббэн — о межсезонье в НХЛ: игроки всё чаще думают о себе, и это здорово
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Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн заявил, что нынешнее межсезонье в Национальной хоккейной лиге продолжает тренд на рост роли игроков в управлении своей карьерой. Ранее несколько хоккеистов запросили обмен из своих клубов, а лидеры «Эдмонтон Ойлерз» приняли участие в назначении Майка Бэбкока главным тренером.

«Нынешнее межсезонье – одно из самых активных, что мы видели. И это здорово. Игроки заслужили возможность сказать: «Знаете что, текущая ситуация не подходит мне и моей семье, есть ли возможность перейти в другую команду?».

Есть много историй игроков, не бравших на себя ответственность за свои карьеры. Это стоило им титулов, больших денег и наград, которые они заслуживали, но не получили. Сейчас в хоккее всё чаще можно увидеть, как игроки думают о себе, и это здорово. Не считаю, что при этом у них теряется понимание важности командной работы. Мы видим это в «Эдмонтоне», где парни стараются сделать всё возможное, чтобы победить.

Ребята по-прежнему разделяют командные ценности, но у каждого есть свои цели и стремления. Сейчас это выходит на первый план», – приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.

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