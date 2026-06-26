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Каменский: у Шипачёва большой опыт, он принёс бы пользу любой команде, куда бы ни перешёл

Каменский: у Шипачёва большой опыт, он принёс бы пользу любой команде, куда бы ни перешёл
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».

«У Шипачёва большой опыт, он принёс бы пользу любой команде, куда бы ни перешёл. Потому что то мастерство, которое у него, безусловно, есть, будет передаваться молодым ребятам. Не могу сказать за «Динамо» Минск, но каждый клуб хотел бы иметь в своей обойме такого игрока, как Вадим.

Мы видим, что Радулов помогает «Локомотиву» в 40 лет (на данный момент Александру 39. — Прим «Чемпионата»). Конечно, и Шипачёв со своим опытом сможет помочь «Салавату». Если он не принял решение завершить карьеру, значит, чувствует в себе силы продолжать играть и показывать лучший хоккей», — приводит слова Каменского Vprognoze.

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