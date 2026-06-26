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Экс-игрок сборной Норвегии — о Хёукеланне в КХЛ: двойные стандарты лучше отсутствия морали

Экс-игрок сборной Норвегии — о Хёукеланне в КХЛ: двойные стандарты лучше отсутствия морали
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Бывший хоккеист сборной Норвегии Николай Брюнисвеен высказался о переходе вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор». Ранее руководство федерации хоккея Норвегии заявило, что после перехода в российский клуб голкипер не сможет выступать за сборную.

По информации «Чемпионата», зарплата норвежского голкипера в челябинском клубе составляет 55 млн рублей за каждый из двух сезонов по контракту.

«Отказаться от миллионов в России – то же самое, что пить из бумажной трубочки и верить, что спасаешь мир? Двойные стандарты, наверное, лучше, чем отсутствие морали», – написал Брюнисвеен в социальной сети Х.

В минувшем сезоне в 39 встречах за «Штраубинг Тайгерс» Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

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