Рыбин — о Серебрякове: в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игровые качества голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова.

«Он хороший, сильный и стабильный вратарь. Бывают и свои дежурные голы, но в целом это очень топовый вратарь нашей лиги.

Понятно, что с ребятами из НХЛ ему тяжело конкурировать. Но это тоже тот парень, тот игрок, который мог бы играть в НХЛ, если бы у него было желание. В вопросе возможностей, думаю, дело не стоит — в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

По итогам сезона-2025/2026 30-летний Серебряков был признан лучшим вратарём КХЛ.