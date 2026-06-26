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Рыбин — о Серебрякове: в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне

Рыбин — о Серебрякове: в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игровые качества голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова.

«Он хороший, сильный и стабильный вратарь. Бывают и свои дежурные голы, но в целом это очень топовый вратарь нашей лиги.

Понятно, что с ребятами из НХЛ ему тяжело конкурировать. Но это тоже тот парень, тот игрок, который мог бы играть в НХЛ, если бы у него было желание. В вопросе возможностей, думаю, дело не стоит — в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

По итогам сезона-2025/2026 30-летний Серебряков был признан лучшим вратарём КХЛ.

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