«Монреаль» и «Рейнджерс» совершили обмен хоккеистами

«Монреаль Канадиенс» выменял нападающего Бретта Берарда у «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба канадского клуба. В обратном направлении отправился защитник Уильям Трюдо. 1 июля игроки станут ограниченно свободными агентами.

В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 13 матчей в НХЛ за «Рейнджерс» без набранных очков. На его счету также 41 игра за «Хартфорд Вулф Пак» в АХЛ, в которых он отметился шестью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

В активе 23-летнего защитника 67 матчей АХЛ за «Лаваль Рокет» с учётом плей-офф, восемь забитых голов и 12 ассистов при полезности "+3".