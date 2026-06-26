Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» — о Мэттьюсе: он воодушевлён нашими перспективами

Главный тренер «Торонто» — о Мэттьюсе: он воодушевлён нашими перспективами
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер заявил, что капитан команды Остон Мэттьюс воодушевлён перспективами клуба. Специалист и игрок знакомы со времён работы тренера в штабе Майка Бэбкока в «Лифс».

«Мы с Остоном встречались и после моего ухода из команды, иногда обедали вместе. Так что мы поддерживали контакт на протяжении многих лет, даже когда я не был в команде. На днях у нас состоялся отличный разговор. Могу вам сказать, что он воодушевлён нашими перспективами», – приводит слова Хиллера официальный сайт НХЛ.

У 28-летнего игрока остаётся ещё два года по действующему контракту. После этого он может стать неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне «Торонто» впервые с 2016 года не попали в плей-офф и выиграли драфт-лотерею, получив общий первый выбор.

Материалы по теме
Активность «Торонто», «Виннипег» обменяет Хеллебайка? Возможные сделки перед драфтом НХЛ
Активность «Торонто», «Виннипег» обменяет Хеллебайка? Возможные сделки перед драфтом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android