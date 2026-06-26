Главный тренер «Торонто» — о Мэттьюсе: он воодушевлён нашими перспективами

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер заявил, что капитан команды Остон Мэттьюс воодушевлён перспективами клуба. Специалист и игрок знакомы со времён работы тренера в штабе Майка Бэбкока в «Лифс».

«Мы с Остоном встречались и после моего ухода из команды, иногда обедали вместе. Так что мы поддерживали контакт на протяжении многих лет, даже когда я не был в команде. На днях у нас состоялся отличный разговор. Могу вам сказать, что он воодушевлён нашими перспективами», – приводит слова Хиллера официальный сайт НХЛ.

У 28-летнего игрока остаётся ещё два года по действующему контракту. После этого он может стать неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне «Торонто» впервые с 2016 года не попали в плей-офф и выиграли драфт-лотерею, получив общий первый выбор.