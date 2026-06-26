Скабелка: Берёзкин – главный претендент на переход в топ-клуб НХЛ в ближайшее время

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка заявил, что нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин провёл отличный сезон и может заинтересовать клубы НХЛ.

«В КХЛ играет много хоккеистов, которые могут заинтересовать клубы НХЛ. Берёзкин – главный претендент на переход в топ-клуб НХЛ в ближайшее время. Он провёл отличный сезон. Максим поучаствовал в победе в Кубке Гагарина и стал сильнее индивидуально. Он готов к новому вызову в карьере», – приводит слова Скабелки Metaratings.

24-летний Берёзкин сыграл в 64 матчах в минувшем регулярном чемпионате, набрав 32 (7+25) очка при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 22 игры и 8 (5+3) очков. Ранее хоккеист продлил контракт с ярославцами до 31 мая 2028 года.