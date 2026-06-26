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«Колорадо» продлил контракт с 41-летним Бёрнсом на сезон

«Колорадо» продлил контракт с 41-летним Бёрнсом на сезон
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«Колорадо Эвеланш» подписали контракт с 41-летний защитником Брентом Бёрнсом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, зарплата хоккеиста может составить около $ 3 млн с учётом всех бонусов.

В минувшем регулярном чемпионате Бёрнс провёл 82 матча за «Колорадо», в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при полезности "+33". В прошедшем плей-офф на его счету 13 игр и четыре ассиста. Всего в НХЛ защитник сыграл 1579 матчей в регулярках и набрал 945 (273+672) очков. В плей-офф в его активе 148 игр и 84 (24+60) очка.

Брент был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2003 года.

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