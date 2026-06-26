«Колорадо» подписал пятилетний контракт с защитником Кулаком

«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с защитником Бреттом Кулаком, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/2031.

32-летний хоккеист пополнил состав «лавин» в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз» 24 февраля 2026 года. С этого момента он провёл 27 матчей в регулярном чемпионате за «Колорадо» и набрал 3 (0+3) очка. В плей-офф на его счету 13 игр и 5 (1+4) очков.

В сезоне-2025/2026 Кулак выступал не только за «Питтсбург» и «Колорадо», но и за «Эдмонтон Ойлерз». Он стал единственным игроком НХЛ, сыгравшим 83 матча в прошлом сезоне.

Бретт был выбран «Калгари Флэймз» в четвёртом раунде под 105-м номером на драфте НХЛ 2012 года.