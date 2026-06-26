«Баффало» выменял защитника Целльвегера у «Анахайма» на Вальберга и драфт-пик

«Баффало Сэйбрз» приобрели защитника Олена Целльвегера у «Анахайм Дакс» в обмен на нападающего Антона Вальберга и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, который первоначально принадлежал «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба «Баффало».

22-летний защитник в прошлом сезоне провёл 76 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Он был выбран «Анахаймом» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2001 года. 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

20-летний нападающий в минувшем сезоне провёл 68 игр в АХЛ за «Рочестер Американс» и набрал 37 (9+28) очков. Он был выбран «Баффало» во втором раунде под общим 39-м номером на драфте НХЛ 2023 года.