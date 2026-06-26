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Генменеджер «Виннипега» прокомментировал возможный обмен Хеллебайка

Генменеджер «Виннипега» прокомментировал возможный обмен Хеллебайка
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Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф высказался о возможном обмене голкипера Коннора Хеллебайка. Срок действующего контракта вратаря рассчитан до 2031 года. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

«Безусловно, как организация, мы будем слушать предложения. Все видели пресс-конференцию Хеллебайка в конце сезона; Он был страстен. Конечно, на наших встречах после сезона у нас были откровенные разговоры, но опять же, то, что происходит на этих встречах, остаётся конфиденциальным.

В конце концов, [в 2023-м] мы оба решили продлить контракт на семь лет. Он отказался от нескольких лет в качестве неограниченно свободного агента. У нас было желание взять игрока, которому уже за 30, риск есть с обеих сторон. Поэтому, как организация, мы обязаны слушать, и именно это я и делал до сих пор», – приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.

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