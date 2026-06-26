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«Оттава» выменяла Бураковски у «Чикаго» и Эрссона у «Торонто» на драфт-пики

«Оттава» выменяла Бураковски у «Чикаго» и Эрссона у «Торонто» на драфт-пики
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«Оттава Сенаторз» выменяла вратаря Самуэля Эрссона у «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2027 и нападающего Андре Бураковски у «Чикаго Блэкхоукс» на выбор в шестом раунде драфта 2027 года.

В минувшем сезоне 26-летний голкипер провёл 33 матча в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» при коэффициенте надёжности 3,12 и 87% отражённых бросков. Вратарь перешёл в «Торонто» 16 июня в результате обмена на Джозефа Уолла и Симона Бенуа. 1 июля Эрссон станет ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2025/2026 31-летний форвард провёл 75 игр, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами при полезности "-32".

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