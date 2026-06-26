Сушинский: Володя Ткачёв доказывает каждый год, что он один из лучших ассистентов

Чемпион мира Максим Сушинский оценил прошедший сезон для нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва и высказался о его игре.

«Отличный сезон, Володя доказывает каждый год, что он один из лучших ассистентов и вообще игроков, которые могут отдать пас и решить моменты. По моему мнению, в КХЛ он на первом месте — самый яркий хоккеист в нашем чемпионате», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Ткачёв провёл 66 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 58 результативными передачами при полезности "+19". В прошедшем плей-офф на его счету 15 игр и 10 (2+8) очков.