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Инсайдер НХЛ Лебрюн высказался о возможном обмене Мактавиша из «Анахайма»

Инсайдер НХЛ Лебрюн высказался о возможном обмене Мактавиша из «Анахайма»
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Инсайдер Пьер Лебрюн поделился информацией о возможном обмене нападающего Мэйсона Мактавиша из «Анахайм Дакс». Контракт 23-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2030/2031.

«Что касается Мэйсона Мактавиша, «Анахайм» всё ещё ведёт переговоры с «Рейнджерс» и «Блюз» по поводу их предложений. Предложение от «Рейнджерс» включает игрока основного состава, а предложение от «Сент-Луиса» – драфт-пики.

Если «Дакс» совершат обмен с «Блюз», идея будет заключаться в том, чтобы обменять эти драфт-пики до сегодняшнего вечера на игроков основного состава в рамках отдельной сделки. «Дакс» не хотят быть продавцами. Кроме того, есть вероятность, что и другие команды попытаются сегодня вернуться к переговорам по Мактавишу», – написал Лебрюн в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате провёл 75 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 10 играх.

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