Стал известен первый номер драфта НХЛ — 2026

Нападающий Гэвин Маккенна был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом пике драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года.

Маккене 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Торонто» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.

Ранее руководитель одной из команд НХЛ сравнил Гэвина Маккенну с российским нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Артемием Панариным в негативном ключе.

64-й драфт НХЛ проходит в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» «Кибэнк-центр» 26-27 июня.