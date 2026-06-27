Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен первый номер драфта НХЛ — 2026

Стал известен первый номер драфта НХЛ — 2026
Комментарии

Нападающий Гэвин Маккенна был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом пике драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года.

Маккене 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Торонто» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.

Ранее руководитель одной из команд НХЛ сравнил Гэвина Маккенну с российским нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Артемием Панариным в негативном ключе.

64-й драфт НХЛ проходит в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» «Кибэнк-центр» 26-27 июня.

Материалы по теме
Один из руководителей команды НХЛ сравнил Маккенну с Панариным в негативном ключе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android