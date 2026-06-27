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Назван второй номер драфта НХЛ 2026 года

Назван второй номер драфта НХЛ 2026 года
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18-летний шведский нападающий «Фрёлунда» Ивар Стенберг выбран в первом раунде драфта НХЛ вторым номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

Ивар является победителем молодёжного чемпионата мира 2026 года. В 7 играх он набрал 10 (4+6) очков и стал лучшим бомбардиром сборной. В финальном матче против сборной Чехии он забил гол и отдал две результативной передачи, что помогло Швеции впервые с 2012 года завоевать золотые медали. Также Ивар является участником чемпионата мира 2026 года.

Напомним, Отто Стенберг, старший брат Ивара, выступает за «Сент-Луис Блюз», он был выбран на драфте НХЛ 2023 года под общим 25-м номером.

64-й драфт НХЛ проходит в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» «Кибэнк-центр» 26-27 июня.

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