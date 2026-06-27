Джон-Джейсон Петерка обменян из «Юты» в «Бостон»

Нападающий Джон-Джейсон Петерка перешёл из «Юты Мамонт» в «Бостон Брюинз» в рамках масштабного обмена. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По информации источника, 24-летний немецкий форвард будет обменян на 23-й общий выбор на драфте и условный выбор в первом раунде драфта 2028 года. При этом выбор в первом раунде драфта 2028 года защищён от попадания в топ-10.

Напомним, год назад Петерка подписал пятилетний контракт с новым клубом на $ 7,7 млн за сезон.

Нападающий завершил сезон-2025/2026 с 82 матчами в регулярке. Немец забросил 25 шайб и отдал 22 результативные передачи. В Кубке Стэнли немец сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями.