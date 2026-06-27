Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон-Джейсон Петерка обменян из «Юты» в «Бостон»

Джон-Джейсон Петерка обменян из «Юты» в «Бостон»
Комментарии

Нападающий Джон-Джейсон Петерка перешёл из «Юты Мамонт» в «Бостон Брюинз» в рамках масштабного обмена. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По информации источника, 24-летний немецкий форвард будет обменян на 23-й общий выбор на драфте и условный выбор в первом раунде драфта 2028 года. При этом выбор в первом раунде драфта 2028 года защищён от попадания в топ-10.

Напомним, год назад Петерка подписал пятилетний контракт с новым клубом на $ 7,7 млн за сезон.

Нападающий завершил сезон-2025/2026 с 82 матчами в регулярке. Немец забросил 25 шайб и отдал 22 результативные передачи. В Кубке Стэнли немец сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Павел Дорофеев перешёл в «Рейнджерс» из «Вегаса» — источник
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android