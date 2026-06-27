Сын нового главного тренера «Ванкувера» был выбран третьим номером драфта НХЛ — 2026

18-летний канадский форвард «Брентфорд Бульдогс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Калеб Малхотра был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим третьим номером командой «Ванкувер Кэнакс».

Калеб является сыном нового главного тренера «Ванкувера». Он занимает второе место среди всех новичков ОХЛ с 29 очками (10 голов, 19 результативных передач) в 23 играх. Имеет 46,0% побед при вбрасывании (156 из 339).

Калеб был капитаном команды Канадской хоккейной лиги в серии из двух матчей CHL USA Prospects Challenge, которая состоялась в начале этой недели в Калгари и Летбридже, провинция Альберта.

64-й драфт НХЛ проходит в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» «Кибэнк-центр» 26-27 июня.