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Лучший российский снайпер минувшего КС Павел Дорофеев обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса»

Лучший российский снайпер минувшего КС Павел Дорофеев обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса»
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Российский нападающий Павел Дорофеев перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках масштабного обмена. Об этом было объявлено официально на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10). По данным инсайдера Эллиота Фридмана, Дорофеев получит долгосрочное продление контракта (7 лет) с новым клубом с приблизительным кэпхитом в $ 11 млн.

25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Кэпхит по двухлетнему контракту, подписанному 1 июля 2024 года, составляет $ 1,835 млн.

Павел Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах. Также на его счету четыре ассиста в плей-офф. «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4.

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