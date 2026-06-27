Объявлен топ-10 первого раунда драфта НХЛ

В ночь с 26 на 27 июня проходит первый раунд драфта НХЛ, уже стали известны первые 10 выбранных игроков.

Так, под первым общим номером драфта был выбран нападающий Гэвин Маккенна канадским «Торонто Мэйпл Лифс». Под вторым номером оказался Ивар Стенберг, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». Третьим был выбран сын нового главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Калеб Малхотра.

Топ-10 первого раунда драфта НХЛ выглядит так:

Гэвин Маккенна (нападающий) – «Торонто Мэйпл Лифс»; Ивар Стенберг (нападающий) – «Сан-Хосе Шаркс»; Калеб Малхотра (нападающий) – «Ванкувер Кэнакс»; Дексон Рудольф (защитник) – «Баффало Сэйбрз»; Альбертс Смитс (защитник) – «Нью-Йорк Рейнджерс» – рекорд Латвии (самый высоко выбранный игрок из Латвии в истории драфта); Карсон Карелс (защитник) – «Калгари Флэймз»; Чейз Рид (защитник) – «Сиэтл Кракен»; Вигго Бьёрк (нападающий) – «Виннипег Джетс»; Китон Верхоф (защитник) – «Сан-Хосе Шаркс»; Уайатт Каллен (нападающий) – «Нэшвилл Предаторз».