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Стали известны подробности обмена Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Стали известны подробности обмена Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Российский нападающий Павел Дорофеев обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и получит долгосрочное продление контракта. Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиот Фридман в соцсети X.

По информации источника, Дорофеев получит продление контракта с новым клубом на семь лет с приблизительным кэпхитом в $ 11 млн.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд).

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Лучший российский снайпер минувшего КС Павел Дорофеев обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса»
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