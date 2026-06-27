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Инсайдер сообщил подробности о будущем Кирилла Марченко в «Коламбусе»

Инсайдер сообщил подробности о будущем Кирилла Марченко в «Коламбусе»
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Известный хоккейный инсайдер Кевин Уикс опубликовал пост, где поделился информацией о будущем российского нападающего Кирилла Марченко в «Коламбус Блю Джекетс».

«Представители Марченко сообщили мне, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с «Коламбус Блю Джекетс», — говорится в публикации Уикса в соцсети X.

Напомним, контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встреч и 208 (102+106) очков.

«Коламбус Блю Джекетс» в прошлом сезоне не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, закончив сезон на 11-м месте в таблице Востока.

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