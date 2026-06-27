Россиянин Илья Морозов выбран в «Баффало» под 20-м номером на драфте НХЛ — 2026

17-летний нападающий «Майами Рэдхоукс» Илья Морозов выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 20-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».

Морозов родился в Москве и в 14 лет переехал в Чикаго.

В декабре 2023 года Морозов подписал контракт с командой «Три-Сити Сторм» Хоккейной лиги США (USHL). В свой первый сезон в США он забил 33 гола и отдал 41 результативную передачу в 49 матчах за «Уинди-Сити Сторм», фарм-клуб «Три-Сити Сторм». В сезоне-2024/2025 он забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата.

В феврале 2025 года он подписал контракт с Университетом Майами. В сезоне-2025/2026 он стал самым молодым хоккеистом в студенческом хоккее — ему было всего 17 лет.

64-й драфт НХЛ проходит в Баффало на домашней арене «Сэйбрз» «Кибэнк-центр» 26 и 27 июня.

Отметим, Морозов стал первым россиянином, выбранным в первом раунде этого драфта НХЛ. Однако, под 15-м номером был выбран 17-летний Никита Клепов, являющийся воспитанником «Руси», «Витязя» и «СКА-Юности», но имеющий американское гражданство.