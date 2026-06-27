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«Монреаль» под 26-м номером драфта выбрал россиянина Глеба Пугачёва

«Монреаль» под 26-м номером драфта выбрал россиянина Глеба Пугачёва
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Российский защитник Глеб Пугачёв был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под 26-м номером на драфте НХЛ-2026.

18-летний хоккеист родился в Алма-Ате. В детстве занимался в хоккейной секции родного города, а в девятилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Калининград. Позже выступал за подольский «Витязь», а затем перешёл в систему нижегородского «Торпедо».

В сезоне-2025/26 Пугачёв играл за «Чайку» в МХЛ, также провёл 15 матчей за «Торпедо-Горький» в ВХЛ и 13 встреч за основную команду «Торпедо» в КХЛ, дебютировав в лиге 6 января в матче против «Барыса».

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр».

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